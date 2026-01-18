Haberler

Samsun'da fırında 2 kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Samsun'da fırında 2 kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde yaşanan bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis 16 yaşındaki saldırganı yakaladı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane kısmında meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanarak ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olayın ardından hızla kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Komşu açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler tüm ülkeyi salladı
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp

Fenerbahçe maçı öncesi şoku yaşadılar