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Samsun'da eylülde 1163 trafik kazasında 3 kişi öldü, 765 kişi yaralandı

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Samsun'da eylülde 1163 trafik kazasında 3 kişi öldü, 765 kişi yaralandı
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Samsun'da eylülde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 1163 trafik kazası oldu; 3 kişi öldü, 765 kişi yaralandı. Kazaların 1062'si polis, 101'i jandarma bölgesinde meydana geldi; polis bölgesinde 2, jandarma bölgesinde 1 kişi öldü.

Samsun'da eylül ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam bin 163 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 765 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, 2026 yılının Eylül ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında eylül ayında 476'sı ölümlü-yaralanmalı ve 586'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 62 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi olay yerinde can verdi, 680 kişi yaralandı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 59'u ölümlü-yaralanmalı, 42'si maddi hasarlı olmak üzere 101 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

9 ayda toplam 33 ölü

Samsun'da polis bölgesinde 2026 yılının ilk 9 ayında 4 bin 255'i ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 431'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 9 bin 686 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 23 kişi öldü, 5 bin 959 kişi yaralandı.

Jandarma bölgesinde ise 2026 yılının ilk 9 ayında 803 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 697 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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