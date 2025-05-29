Samsun'da Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da eski eşini takip ederek bıçakla yaralayan Ü.P., polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan P.E. hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da eski eşini takip ederek bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.P. (30) eski eşi 2 çocuk annesi P.E.'yi (31) takip ederek oturduğu binanın girişinde bıçakla saldırdı. Baldırından bıçaklanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Ü.P. polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ü.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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