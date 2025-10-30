Haberler

Samsun'da Epilepsi Hastası Kadın Tarlada Ölü Bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, epilepsi hastası olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Tuğba Yılmaz, yakınlarının tarlada yaptığı arama sonucu cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili jandarma ve savcılık inceleme başlattı.

Samsun'da epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir kadın, yakınlarının arama çalışmaları sonucu tarlada ölü bulundu.

Olay, Vezirköprü ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Yılmaz'dan (38) haber alamayan yakınları kadını arazide aramaya çıktı. Esenyurt Mahallesi kırsalında yapılan aramada, Tuğba Yılmaz yakınları tarafından evine 200 metre uzaklıktaki tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde epilepsi hastası kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemede, Yılmaz'ın vücudunda darp ya da cinayeti düşündürecek bir bulguya rastlanmadı. Tuğba Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
