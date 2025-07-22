Samsun'da Elektrikli Scooter ile Düşen Çocukların Tedavisi Yapıldı

Samsun'da Elektrikli Scooter ile Düşen Çocukların Tedavisi Yapıldı
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Samsun'da elektrikli scooter ile gezen iki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Hafif yaralanan çocukların tedavisi ambulansta ayakta yapıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da elektrikli scooter ile gezen 2 çocuk, dengelerini kaybederek düştü. Hafif yaralanan çocukların tedavisi ambulansta ayakta yapıldı.

Olay, Bulvar Alışveriş Merkezi alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları küçük 2 çocuk elektrikli scooter ile gezdikleri sırada dengelerini kaybederek yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan çocuklara ambulansta müdahalede bulundu. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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