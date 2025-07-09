Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneğiyle Yakalanma

Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneğiyle Yakalanma
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede gerçekleştirilen ehliyet sınavında yapılan kontrollerde, sınava girmek için gelen M.D. (46) isimli şahsın üzerinde kopya düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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