Samsun'da Dolmuş Kazasında 2 Yolcu Yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, dolmuş minibüs önüne çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çarptı ve 2 yolcu yaralandı.
Samsun'da dolmuş minibüsün kaldırıma çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Bülent G. yönetimindeki 55 M 4029 plakalı Tekkeköy-Samsun hattında çalışan dolmuş minibüs, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma çarptı. Kazada minibüste bulunan yolculardan Hatice B. ve Adnan D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa