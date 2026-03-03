Haberler

Denize düşen kadının cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde Çobanlı İskelesi'nde kaybolan 35 yaşındaki Ceren Kıvrak'ın cansız bedeni bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda cesedin Kıvrak'a ait olduğu belirlendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Çobanlı İskelesi'nden denize düştüğü değerlendirilen 35 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Atakum ilçesinde ikamet eden Ceren Kıvrak (35), dün saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı. Saat 19.30 sıralarında bir vatandaş tarafından Çobanlı İskelesi'nin orta kısmındaki demir korkuluğa asılı halde içerisinde cep telefonu bulunan bir kadın çantası bulundu. Cep telefonundan yapılan arama sonucu Ceren Kıvrak'ın annesi S.K.'ya (61) ulaşıldı. Aile, genç kadının telefonunda yapılan incelemede saat 18.00'e kadar Çobanlı İskelesi'nde fotoğraf çektiğinin tespit edildiğini bildirdi. Kadının denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Sahil Güvenlik ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü deniz polisleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu akşam saatlerinde Atakum Golf Kulübü kayalıkları mevkisinde sahil güvenlik helikopteri tarafından denizde bir kadın cesedi tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin Ceren Kıvrak'a ait olduğu belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - SAMSUN

