Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Akıntıya Kapılan Adam Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Yalı Mahallesi Orhan Gencebay Bulvarı üzerindeki Karavan Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Ramazan Ç., serinlemek amacıyla Karadeniz'e girdi ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar, Ramazan Ç.'yi baygın halde denizden çıkardı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Valilik daha önce uyarmıştı

Samsun Valiliği, olaydan saatler önce sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları muhtemel boğulma vakalarına karşı uyararak, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde gün içerisinde dalga yüksekliğinin yarım metrenin üzerine ve ani rüzgar hızının öğle saatlerinden itibaren 23-25 deniz miline çıkması beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer vermişti. - SAMSUN