Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Akıntıya Kapılan Adam Kurtarıldı

Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Akıntıya Kapılan Adam Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından baygın halde kurtarılan 46 yaşındaki Ramazan Ç.'nin durumu ciddiyetini koruyor. Valilik, boğulma vakalarına karşı daha önce vatandaşları uyarmıştı.

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Yalı Mahallesi Orhan Gencebay Bulvarı üzerindeki Karavan Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Ramazan Ç., serinlemek amacıyla Karadeniz'e girdi ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar, Ramazan Ç.'yi baygın halde denizden çıkardı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Valilik daha önce uyarmıştı

Samsun Valiliği, olaydan saatler önce sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları muhtemel boğulma vakalarına karşı uyararak, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde gün içerisinde dalga yüksekliğinin yarım metrenin üzerine ve ani rüzgar hızının öğle saatlerinden itibaren 23-25 deniz miline çıkması beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer vermişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oyuncu Atakan Özkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncunun acı günü: Babasını son yolculuğuna uğurladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak'taki su krizinde suç kimin? DSİ'den açıklama var

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.