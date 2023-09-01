Samsun'da Deniz Kenarında Ölü Bulunan Özel Güvenlik Görevlisi

Samsun'da 2 çocuk babası özel güvenlik görevlisi, deniz kenarında ölü bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki Piazza AVM'deki Migros'ta güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Tolga Demirci (30), sahilde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Demirci'nin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk babası Demirci'nin ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN