Samsun'da Demir Sopa ile Darp Olayında 3 Gözaltı

Samsun'da Demir Sopa ile Darp Olayında 3 Gözaltı
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Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi demir sopa ile darp eden 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından polis, Y.K., C.K. ve A.K.'yi yakalayarak adliyeye sevk etti.

Samsun'da bir kişinin demir sopa ile darp edilmesi olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede oturan bir kişiyi dışarı çağıran 3 kişi, şahsı demir sopa ile darbederek kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu Y.K. ( 22), C.K. (30) ve A.K.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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