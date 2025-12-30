DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 23 yaşındaki M.A. gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
Samsun'da jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli M.A.'nın, Suriye'de ve Türkiye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen M.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece " Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN