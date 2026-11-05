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Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı TEM ekiplerince DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Söz konusu takip ve çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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