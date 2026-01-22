DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahsa ev hapsi

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahsa elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Irak uyruklu bir şahıs takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunduğu adres tespit edildi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu N.E.M. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan DEAŞ şüphelisi N.E.M., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.E.M., mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN