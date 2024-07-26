Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu H.D.H.H. gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan H.D.H.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN