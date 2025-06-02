Samsun'da Darbedilen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Darbedilen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 60 yaşındaki Cevat F., darbedildiğini iddia ederek hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın parmaklarında kırıklar olduğunu tespit etti.

Samsun'da darbedildiğini iddia eden yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da darbedildiğini iddia eden 60 yaşındaki bir adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kurtuluş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Cevat F.'yi yerde yatarken gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine darbedildiğini ve parmaklarında kırıklar olduğunu söyleyen vatandaş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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