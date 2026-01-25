Haberler

Samsun'da çıplak halde caddede dolaşan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da 50'li yaşlarda bir erkek, çırılçıplak halde caddede dolaşarak çevreye rahatsızlık verdi. Psikolojik sorunları olduğu düşünülen şahısa polis müdahale etti ve üzerine pantolon giydirdikten sonra gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çırılçıplak şekilde caddede dolaşan 50'li yaşlarda bir erkek, çevreye rahatsızlık verdi. Polis tarafından müdahale edilen şahıs, üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. isimli şahıs, çırılçıplak şekilde caddede dolanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar ise evlerinden ve sokakta çıplak şahsa tepki gösterdi. Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
