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Samsun'da Çilingir Hırsızlığı: 20 Bin Lira Çaldı

Samsun'da Çilingir Hırsızlığı: 20 Bin Lira Çaldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, çilingir olarak giden M.T.U. ev sahibinin yokluğunda kapıyı açarak 20 bin 300 lirayı çaldı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir çilingir kapısını açarak girdiği evden para çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin kapısı kilitli kalan bir vatandaş, sigorta şirketini arayarak çilingir talep etti. Sigorta şirketi de anlaşmalı olduğu 42 yaşındaki 23 yıllık çilingir M.T.U.'yu adrese yönlendirdi.

İddiaya göre, çilingir M.T.U., ev sahibinden önce adrese giderek kapıyı açtı. Ardından yatak odasında bulunan komodinin çekmecesinden 20 bin 300 lirayı alarak evden ayrıldı. Daha sonra eve gelen ev sahibiyle birlikte hareket ederek, kapıyı yeni açmış gibi davrandı.

Durumu fark eden ev sahibinin şikayeti üzerine, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli M.T.U. polis tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.T.U.'nun daha önce de benzer şekilde hırsızlık suçundan işlem gördüğü öğrenildi.

İfadesinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.T.U., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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