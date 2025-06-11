Samsun'da Cezaevi Firarisi Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Cezaevi Firarisi Hükümlü Yakalandı
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Samsun'da, polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi Murat T., 'adam öldürmek' ve 'hükümlü ile tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 27 yıl 11 ay hapis cezası almıştı. 2012 yılında bir garsonu vurarak ölümüne sebep olmuştu.

Samsun'da "adam öldürmek, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 27 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 2012 yılında gittiği restoranda kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla iş yeri dışından tabancayla rastgele ateş ederek garson Cemalettin Öztürk'ü (53) vurarak ölümüne sebep olan Murat T.52), yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2013 yılı Ağustos ayında 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2023 yılında cezaevinden firar eden Murat T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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