Haberler

Mezarlıkta defin işlemi sırasında bir kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir cenaze töreni sırasında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alındı.

Samsun'da cenaze töreni sırasında mezarlıkta bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Derecik Mezarlığı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan Yaşar B. (38), defin işlemleri sırasında silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kasık ve sol bacak bölgesinden yaralanan Yaşar B., olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen A.D. (35) olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavga sırasında A.D.'nin de darp sonucu yaralandığı, darp edilince silahla ateş açtığı öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan A.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

