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Samsun'da Cenaze Aracının Kazasında 17 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Samsun'da Cenaze Aracının Kazasında 17 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Samsun'da cenaze aracının karıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Meryem Zehra Kanberoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Çarşamba ilçesinde meydana geldi.

Samsun'da cenaze aracının karıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 52. kilometresi Dalbahçe mevkisinde önceki gece saat 03.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmeddin Atala'nın kullandığı 34 BUU 028 plakalı, cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs, aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü Necmeddin Atala (44) ile birlikte 10 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 17 yaşındaki Meryem Zehra Kanberoğlu yapılan müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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