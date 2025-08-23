Samsun'da Büyük Sentetik Ecza Deposu Ele Geçirildi

Samsun'da polis, dijital izleme yoluyla yürüttüğü operasyonda büyük bir sentetik ecza deposunu ortaya çıkardı ve toplamda 171 bin 824 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürüttüğü dijital inceleme ve takip çalışmaları sonucunda uyuşturucu depolama faaliyeti yürüten bir grubu tespit etti. İlk olarak B.T. adlı şüpheliye ait ikamette yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller incelendi. İnceleme sonucunda, bir depoda sentetik ecza sayımı yapan kişilere ait görüntülere ulaşıldı. Görüntülerdeki Ş.D., O.İ. ve Y.E.Ö. isimli şahısların kimlikleri belirlendi ve dijital materyallerden elde edilen verilerle depo adresi tespit edildi.

Operasyon detayları ve ele geçirilen malzemeler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen depo adresine operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 150 bin adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonun devamında, şüphelilerden birinin Kavak ilçesinde babaannesine ait evde sentetik ecza sakladığı bilgisine ulaşıldı. Bu adreste yapılan aramada da 19 bin 824 adet sentetik ecza bulundu. Toplamda 171 bin 824 adet sentetik eczanın ele geçirildiği operasyonda, B.T. (30), B.T. (28), Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö. (19) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN