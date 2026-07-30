Samsun’da bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralanırken, olayın şüphelisi polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (23), aralarında önceden husumet bulunduğu değerlendirilen D.G.'yi (22) sol kulak arkası, sol baldırı ve sol karın boşluğundan bıçaklayarak hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emre Bahar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı