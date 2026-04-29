Samsun'da binlerce makaron ve kaçak ürün ele geçirildi

Samsun'un Bafra ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bafra ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 29 bin 940 adet doldurulmuş makaron sigara, 430 paket gümrük kaçağı ısıtmalı sigara çubuğu, 170 paket gümrük kaçağı sigara, 19 adet elektronik sigara ile 19 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

