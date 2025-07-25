Samsun'da Bıçaklama Olayı: Sevgilisinin Akrabasını Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Bıçaklama Olayı: Sevgilisinin Akrabasını Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde R.G. isimli şahıs, sevgilisiyle tartıştıktan sonra akrabası S.D.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası kaçan R.G., polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da sevgilisinin akrabasını bıçaklayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 5 gün önce saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G.(30) sevgilisi L.D. ile tartışınca olayla ilgili konuşmak için kızın akrabası S.D.(44) ile buluştu. R.G. ile S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.G., S.D.'yi sol karın boşluğundan bıçakla yaraladı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılan S.D., tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan R.G., polisin takibi sonucu yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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