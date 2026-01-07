Haberler

Balkondaki bıçaklı kriz özel harekat operasyonuyla son buldu

Güncelleme:
Samsun'da 62 yaşındaki İsa N., elinde bıçakla balkona çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Uzun süren ikna çabalarına rağmen sonuç alınamayınca, özel harekat ekipleri devreye girdi ve şahsı etkisiz hale getirerek hastaneye kaldırdı.

Samsun'da elinde bıçakla balkona çıkarak aşağı atlamaya teşebbüs eden 62 yaşındaki şahıs, müzakereci polislerin uzun süren ikna çabalarına rağmen vazgeçmeyince, özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki İsa N. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkna sonuç vermedi, özel hareket devreye girdi

Bölgeye ulaşan ekipler apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polisler, kendisine zarar vermek isteyen şahsı sakinleştirerek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine devreye özel harekat polisleri girdi. Ekiplerin planlı şekilde düzenlediği operasyonla balkonda etkisiz hale getirilen şahıs kontrol altına alındı. Özel harekat ekiplerinin bıçağa müdahale ettiği ve şahsı balkondan alma anı anbean kameralara kaydedildi.

İkna çalışmaları ve operasyonun sürdüğü zaman diliminde şahsın balkondan aşağıya saksı, şişe ve çeşitli eşyalar attığı, zaman zaman bağırarak çevredekilere zor anlar yaşattığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre İsa N.'nin eşinden kısa süre önce ayrıldığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
