Samsun'da basketbol maçında oyuncu, hakeme saldırdı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir yetişkinler basketbol maçında, öğretmen olan bir oyuncu hakeme saldırdı. Hakem şikayetçi oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'daki yetişkinler basketbol maçında hakeme, iddiaya göre, teknik faul sonrası öğretmen olan bir oyuncu saldırdı. Darp raporu alan hakem şikayetçi oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda 1919 Basketbol Kulübü ile Atakum Basketbol Kulübü arasında oynanan Yetişkinler Basketbol Müsabakası sırasında sahada gergin anlar yaşandı. Karşılaşmada 52 yaşındaki oyuncu ve beden eğitimi öğretmeni A.T.'nin, iddiaya göre küfürlü sözleri nedeniyle kendisine teknik faul çalan baş hakem Ahmet Barış Yazıcı'ya tepki göstererek sahada gerginliğe neden olduğu belirtildi.

Hakem Yazıcı'nın aktardığına göre teknik faul kararının ardından öğretmen oyuncu önce hakaret etti, ardından üzerine yürüyerek yumruk attı, boğazını sıktı ve kafa atıp saha kenarına doğru sürükledi. O anlarda diğer oyuncular ile maçın yardımcı hakemleri araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı.

İhbar üzerine salona sevk edilen Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri tutanak tuttu. Darp raporu alan hakem Yazıcı, öğretmen A.T.'den şikayetçi oldu. Savcılık, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun kapsamında olaya ilişkin soruşturma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
