Samsun'da bar müdürünün öldürülmesiyle ilgili 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Güncelleme:
Samsun'da bar müdürü Ramazan Başaran'ın pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara ise değişen hapis cezaları verildi.

Samsun'da bir barda Ramazan Başaran'ın pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 kişi 18'er yıl ve 1 kişi de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Ağustos 2024 tarihinde İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Mudanya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce bir barda hesap ödeme yüzünden çıkan tartışmada Furkan G.'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bar müdürü Ramazan Başaran (54), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Başaran, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hasan İ., Oğuz K. ile Cihat K. bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı. Yahya K. ise duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Furkan G. ve Cengiz A., duruşmaya katılmadılar.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan İ. ve Yahya K.'yi "kasten öldürmek" suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Furkan G. de "öldürmeyi azmettirmek" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Oğuz K. ve Cihat K. "katillere yardım etmek" suçundan indirimsiz şekilde 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Cengiz A. ise "suçluyu kayırma ve ruhsatsız silah" suçundan toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
