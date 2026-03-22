Aynı kavşakta 9 yıl sonra yine kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'da bir sürücü, 9 yıl önce kaza yaptığı aynı kavşakta yeniden kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisi Adalar Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan bayram tatili dönüşü İzmir'e gitmekte olan Katip D. idaresindeki 34 MSS 396 plakalı otomobil, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Sedat T. yönetimindeki 55 AKK 728 plakalı otomobile çarptı.

Her iki araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda bulunan Yunus Emre O. ile Merve T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Katip D.'nin 2017 yılında da aynı kavşakta kaza yaptığı ve o kazada annesiyle birlikte yaralandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı