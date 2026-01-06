Asker eğlencesinde yumruklar havada uçuştu

Samsun'un İlkadım ilçesinde asker eğlencesi sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerindeki bir işletme önünde düzenlenen eğlence sırasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu. - SAMSUN