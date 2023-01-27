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Arazi anlaşmazlığında kan aktı! 1'i uzman çavuş, 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! 1'i uzman çavuş, 3 kişi yaralandı

Samsun'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 1'i uzman çavuş 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Seymenler Mahallesi Kurtuluş mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında kavga çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada izinli uzman çavuş T.T. ile kardeşi B.T. ve karşı taraftan A.U. silahlı vurularak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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