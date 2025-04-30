İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Kamerayı kapatan da Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi de tutuklular arasında
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu

Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuna Trump'tan yeni görev
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde kafasına sıktı

Samsun'da Apartman Yangınında Zihinsel Engelli Birey Hayatını Kaybetti

Samsun'da Apartman Yangınında Zihinsel Engelli Birey Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında, 41 yaşındaki zihinsel engelli Erdem Ekinci dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Samsun'da apartmanda çıkan yangında zihinsel engelli 41 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı aile apartmanının 1'inci katında saat 06.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı odada bulunan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Erdem Ekinci (41) dumandan zehirlendi. Ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdem Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.