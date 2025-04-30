Samsun'da Apartman Yangınında Zihinsel Engelli Birey Hayatını Kaybetti

Samsun'da apartmanda çıkan yangında zihinsel engelli 41 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı aile apartmanının 1'inci katında saat 06.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı odada bulunan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Erdem Ekinci (41) dumandan zehirlendi. Ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdem Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN