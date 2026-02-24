Haberler

Samsun'da çatı katı alev alev yandı: 1 yaralı

Samsun'da çatı katı alev alev yandı: 1 yaralı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, alevleri söndürmek isteyen bir genç dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale etmek isteyen bir genç, dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatı bölümünü sardı.

Alevleri fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bu sırada Cafer T. isimli genç, alevleri söndürmek amacıyla çatı katına çıktı. Yoğun dumana maruz kalan ve vücudunun bazı bölümlerinde yanıklar oluşan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
