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Samsun'da Akaryakıt İstasyonunda Bıçaklı Saldırı

Samsun'da Akaryakıt İstasyonunda Bıçaklı Saldırı
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Samsun'un Canik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, motosiklet sürücüsü Doğukan U. tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Doğukan U., düğün öncesi yaşadığı korkunç olayı anlattı.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan U. (25) adlı genç motosikletine benzin almak için akaryakıt istasyonuna gitti. Benzin alan Doğukan U., motosikleti ile akaryakıt istasyonundan ayrılmak istediği sırada iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, belinden bıçaklanan Doğukan U. ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen Doğukan U., motosikletine benzin alıp giderken akaryakıt istasyonunda tanımadığı bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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