Samsun'da 9. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı - Haberler

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Samsun'da 9. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Samsun'da 9. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir inşaatın 9. katından düşen 22 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir inşaatın 9. katından düşen 22 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5048. Sokak üzerindeki 9 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 9. katındaki iskelede tek başına çalışan Özcan Demir(22), henüz belli olmayan bir sebepten dolayı mermerle birlikte aşağıya düştü. 9. kattaki iskeleden düşerken iskelede bulunan iskeleden yere doğru uzanan halata tutunmaya çalışan Özcan Demir, hızını yavaşlatarak düşse de ağır yaralanmaktan kurtulamadı.

Olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnşaat alanına gelen polis ekipleri gerekli çalışmaları yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Özcan Demir Samsun 3. Sayfa Haberler

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