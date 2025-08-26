Samsun'da 45 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da çatı katında çuvallar ve çöp poşetleri içinde 45 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, İlkadım ilçesinde Y.G.S. (27) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Çatı katında kömür çuvalları ve çöp torbaları içinde gizlenmiş 45 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.G.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN