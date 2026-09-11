Samsun’da 42 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 42 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde bir şahsın ikamet ve iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 42 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara, 9 bin 600 adet makaron, 20 kilogram açık kıyılmış tütün ve 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı