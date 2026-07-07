Haberler

Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un 4 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında uyuşturucu maddeler, kenevir bitkileri ve 43 bin TL para ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da narkotik ekiplerinin 4 ilçede düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler, kenevir bitkileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 bin 256 adet sentetik ecza, 149,65 gram sentetik kannabinoid, yaklaşık 8 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 80 gram fubinaca, 20,98 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'i küplere bindirecek mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü

Metrelerce uzaktan görenlerin bile dizleri titredi!
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Fırsatçılar zam yaptı, bakanlık hemen harekete geçti
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı