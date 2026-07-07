Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Samsun'da narkotik ekiplerinin 4 ilçede düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler, kenevir bitkileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 bin 256 adet sentetik ecza, 149,65 gram sentetik kannabinoid, yaklaşık 8 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 80 gram fubinaca, 20,98 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı