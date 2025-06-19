Samsun'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Samsun'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 4 aracın karıştığı bir çarpışma sonucu gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Kahya idaresindeki 55 VG 092 plakalı otomobil, Mustafa Güngör yönetimindeki 55 AKU 654 plakalı otomobil, Celil Yıldız'ın kullandığı 02 ADB 820 plakalı hafif ticari araç ile Ufuk Dal idaresindeki 55 NP 792 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında Fatma Dal ile Büşra Dal yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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