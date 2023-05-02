Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

SAMSUN Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı dolum tesisleri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasından dolayı trafik akışının yavaşladığı sırada Orhan Pederlioğlu yönetimindeki 55 RM 053 plakalı otomobil, Yusuf Toprak idaresindeki 55 BDK 21 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet de önündeki Ali Rıza Çakmak idaresindeki 16 AIE 550 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 RM 053 plakalı otomobil bu kez Orhan Topçu'nun kullandığı 55 RN 440 plakalı otomobil ile çarpıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü Orhan Pederlioğlu, Rabia Pederlioğlu ve Recep Dölcü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.