Samsun'da üç araç birbirine girdi: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Havza karayolu Ortaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vezirköprü istikametinden Havza istikametine giden Ümit Ç. idaresindeki 55 AAK 517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi karşı yönden gelen Hasan Y. idaresindeki 37 PS 025 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ümit Ç. idaresindeki otomobil yine karşı yönden gelmekte olan Serhat Ö.'nün kullandığı 55 AAZ 303 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ümit Ç. ile araçlarda bulunan Hatice Ö. ve Kurtça Ö. yaralandı.

Olay yerine sevkdilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili sorşturma başlatıldı. - SAMSUN