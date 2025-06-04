Samsun'da 27 Suç Kaydı Olan Kadın, Yaşlıların Cüzdanını Çaldı

Samsun'da 27 Suç Kaydı Olan Kadın, Yaşlıların Cüzdanını Çaldı
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Samsun'un pazar yerlerinde iki yaşlı kadının cüzdanından para çalan 27 suç kaydı bulunan kadın, polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 27 suç kaydı bulunan kadın, pazar yerlerinde iki yaşlı kadının cüzdanlarından para çalınca, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda ve Atakum ilçesindeki Türkiş Pazarı'nda iki ayrı yaşlı kadının çantalarındaki cüzdanlarından paraları çalındı. Her iki olayda da hırsız, paraları alıp cüzdanları da pazar tezgahı altına atıp kayıplara karıştı. Yaşlı kadınların polise şikayette bulunmaları üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, takip ve çalışma sonucu her iki ayrı pazar yerindeki olayı, çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 27 suç kaydı bulunan Pembe Ö.'nün (42) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Pembe Ö.'nün İlkadım ilçesinde bir kişinin çantasından yankesicilik yöntemiyle 7 bin 200 TL para çaldığı için yakalanarak 8 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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