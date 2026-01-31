26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 26 yaşındaki bir genç, sahil kenarına park ettiği kamyonetin içinde ölü bulundu.

Olay, Hürriyet Mahallesi Karacalı mevkisinde, Oman Piknik Alanı yakınlarında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sahil kenarında park halinde bulunan bir kamyonetin içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, kamyonetin içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede kişinin 26 yaşındaki Eyüp Ekici olduğu ve tabanca ile yaşamına son verdiği tespit edildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Ekici'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - SAMSUN