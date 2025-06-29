Samsun'da 26 Kaz Köpek Saldırısında Telef Oldu

Samsun'da 26 Kaz Köpek Saldırısında Telef Oldu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otlatmaya götürülen 26 kaz, köpek saldırısı sonucu telef oldu. Olayda yaklaşık 52 bin TL maddi zarar meydana geldi. Kazların ölüm nedeni araştırılıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çay kenarına otlatmaya götürülen 26 kaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Hayvanların köpek saldırısına uğradığı değerlendirilirken, olayda yaklaşık 52 bin TL maddi zarar meydana geldi.

Vezirköprü ilçesine bağglı Hıdırlık Mahallesi'nde uzun yıllardır kaz ve ördek besleyen İlyas Güllü'nün oğlu Hüseyin Güllü, sabah saatlerinde hayvanları her zamanki gibi çayın kenarına otlatmaya götürdü. Kısa süreliğine eve giden genç, geri geldiğinde 26 kazın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

"Hepsini tek tek boğup bırakmış"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Güllü, 'Bugün kazlarımızı yine çaya götürdük. Acil bir işim çıktığı için eve döndüm. Yaklaşık bir saat sonra geldiğimde tüm kazların telef olduğunu gördüm. Ayak izlerinden anladığımız kadarıyla büyük ihtimalle köpek saldırısı olmuş. Hayvanlarımızı tek tek boğmuş ama yememiş. Toplam 26 kazımız gitti. Maddi zararımız yaklaşık 52 bin TL" dedi.

Kazların ölüm nedeni araştırılırken, Güllü ailesi bölgede benzer saldırıların yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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