Samsun'da 17 yıl hapis cezalı firari yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 17 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.E., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilerek tutuklanıp cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı