Samsun'da 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 yaşındaki M.G.Ö., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde 17 yaşındaki M.G.Ö.'nün bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda sentetik ecza ele geçirilirken, M.G.Ö. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanmak suçlamalarıyla işlem yapılan M.G.Ö., işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen çocuk şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadenin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

