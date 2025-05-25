Samsun'da 17 Kaçak Tabancayla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da 17 Kaçak Tabancayla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'da 17 Kaçak Tabancayla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'da düzenlenen operasyon sonucunda aracın zulasında 17 adet kaçak tabanca ve çok sayıda mermi ile yakalanan M.Ö., gözaltına alındı. Oğlu T.Ö. ise serbest bırakıldı. Baba M.Ö., silah kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Aracın zulasında 17 tabancayla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da araca zulalanmış 17 adet kaçak tabanca ve mermilerle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi. KOM polisi, şahısların il dışından Samsun'a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu, silahların araç içerisine özel olarak hazırlanmış zulalı bölmelere gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine düğmeye basan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın zulasından 17 adet ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 adet tabanca fişeği, 59 adet şarjör, 1 takım horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi. Olayla ilgili baba M.Ö. ile oğlu T.Ö. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmadı tamamlanan T.Ö., serbest bırakılırken, suçunu itiraf eden baba M.Ö

İse "Silah kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Ö.'nün daha önce de silahla yakalanıp cezaevine girip çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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