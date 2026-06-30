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Samsun'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 12 yaşındaki Irak uyruklu çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da serinlemek için denize giren 12 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde, Golf Kulübü yakınlarındaki kayalık bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 12 yaşındaki Z.A.A., serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra çocuğun çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar, Z.A.A.'yı denizden çıkararak kıyıya ulaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve cankurtaranlar sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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