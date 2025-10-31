Samsun'da 110 Bin 600 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun polisi, il dışından yüklü miktarda uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 110 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu, şüpheli şahsın il dışından Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Havza ilçesinde takibe alınan araç kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagaj kısmında koliler içinde 110 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. (52) isimli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN