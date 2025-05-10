Samsun'da 1 Yılda 612 Ölü Muayene ve Otopsi İşlemi Gerçekleştirildi

Başsavcı Kılıç: " Samsun'da 1 yılda 612 ölü muayene ve otopsi işlemi gerçekleştirildi"

SAMSUN - Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, yılda ortalama 60 bin soruşturma yürüttüklerini ve Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca 1 yıl içerisinde toplam 612 ölü muayene ve otopsi işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun'da 1 yılda yapılan adli çalışmalar hakkında Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası açılışında yaptığı konuşmada bilgiler verdi. Samsun Adliyesi'nin Karadeniz'in en büyük adliyesi olduğunun altını çizen Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ili olup adliyemizle Karadeniz Bölgesi'nin en büyük adliyesi ve en donanımlı adliyesidir. Adliyemizde 1 başsavcı, 3 başsavcı vekili, 57 savcı olmak üzere yine 96 hakim ve binin üzerinde personelimiz fedakarca özveriyle görev yapmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımız 1 yıl içerisinde 60 bin soruşturma yürütmektedir. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca 1 yıl içerisinde toplam 612 ölü muayene ve otopsi işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine 1 yıl içerisinde 4 bin 688 adet adli rapor tanzim edilmiş ve 536 gözaltı muayene işlemi gerçekleştirilmiştir. Ölü ve ölüm muayene otopsi işlemleri bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ivedilikle gerçekleştirilmektedir. Kimya İhtisas Dairemiz açıldığı günden bu yana 2 bin 121 vaka çalışıp, toksikoloji raporları tanzim etmiştir" dedi.

Hizmete başlayan Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası ve diğer ihtisas daireleri ile birlikte soruşturmaların hızlanacağını ifade eden Başsavcı Kılıç, "Geçen yıldan bugüne morg ihtisas dairesiyle kimya ihtisas dairemiz hizmet vermekteyken yeni binamız ile birlikte biyoloji, fizik, trafik ve adli bilişim ihtisas daireleri olmak üzere ihtisas dairelerimizin sayısı 6 olmuştur. Yeni ihtisas dairelerinin hizmete açılmasıyla soruşturmalarımız hızlanacak, yargılamalar da daha kısa sürecektir. Adli Tıp Grup Başkanlığımız sadece ilimize değil çevre illerimiz Ordu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'a da hizmet edecektir" diye konuştu.